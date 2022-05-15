Черноморский флот терпит потери

О потерях россиян сообщили в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6 утра 15 мая.

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В связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей,

– говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что морально-психологическое состояние в подразделениях россиян на низком уровне – вражеские подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

Кстати, еще в марте украинские защитники уничтожили командира бригады морской пехоты России полковника Шарова. Он руководил пехотинцами, которые хотели штурмовать Одессу, но были ликвидированы под Николаевом и Мариуполем.