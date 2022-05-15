Чорноморський флот зазнає втрат

Про втрати росіян повідомили в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6 ранку 15 травня.

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У зв'язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів,

– йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що морально-психологічний стан у підрозділах росіян на низькому рівні – ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.

До слова, ще у березні українські захисники знищили командира бригади морської піхоти Росії полковника Шарова. Він керував піхотинцями, які хотіли штурмувати Одесу, але були ліквідовані під Миколаєвом та Маріуполем.

Захоплювали Крим, загинули під Маріуполем

Нещодавно стало відомо, що під час бойових дій під Маріуполем ЗСУ повністю знищили дві батальйонно-тактичні групи 810-ї окремої бригади морської піхоти. Її основне місце дислокації – Севастополь.

Журналіст Роман Цимбалюк повідомляв, що мова йде про як мінімум 118 загиблих та 576 поранених. Ще понад 80 окупантів залишилися під завалами або в згорілій техніці. Їх вважають безвісти зниклими.

Також заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар розповів, що бійці полку "Азов" від початку повномасштабної війни знищили близько 6 тисяч російських загарбників, зокрема одного генерала. Серед елітних підрозділів, яких знищили захисники Маріуполя, він назвав і 810 бригаду.

Безславна 810 російська бригада

Попри те, що 810 бригада з окупованого Криму, українців в ній не було. Як пише Історична правда, ще у 1992 році вона перейшла у підпорядкування російської армії.

Солдати 810 бригади брали участь в обох війнах у Грузії (в 1992 та 2008 роках) та Другій чеченській війні. Без них не обходились жодні "російські спецоперації".

Їх же залучали й до окупації Криму. Саме з бази 810-ї ОБрМП тікав до Росії Янукович. Бригаді доручили блокувати українських морпіхів з 1-го окремого батальйону в Феодосії.

А пізніше бійці брали участь у війні на Донбасі, звісно, на боці окупантів. Та тепер більшість з них загинула у війні проти України.

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