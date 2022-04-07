Росіянам потрібен Маріуполь, щоб зробити "коридор" по суходолу зі своєї території до тимчасово окупованого Криму. Та саме до Криму відправиться чимало гробів з-під Маріуполя.

До теми Кострома та Севастополь продовжують битву за звання міста-кладовища

Адже під час бойових дій під Маріуполем було повністю знищено дві батальйонно-тактичні групи 810-ї окремої бригади морської піхоти. Її основне місце дислокації – Севастополь.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, мова йде про як мінімум 118 загиблих та 576 ранених. Ще понад 80 окупантів залишилися під завалами або в згорілій техніці. Їх вважають безвісти зниклими.

Саме Маріуполь може вважатися фатальним містом для 810-ї бригади. Адже наприкінці березня тут було ліквідовано командира бригади полковника Олексія Шарова.

Варто додати, що бригада хоч і з окупованого Криму, українців в ній не було. Ще у 1992 році вона перейшла у підпорядкування російської армії. 810-ту ОБрМП активно залучали до розправ над частинами ЧФ, які почали присягати Україні. Наприклад, у липні 1992 року озброєні морпіхи захопили комендатуру Севастопольського гарнізону, де військові складали українську присягу.

Окрім того, її солдати брали участь в обох війнах у Грузії (в 1992 та 2008 роках) та другій чеченській війні. Були вони й під час війни в Сирії.

Їх же залучали й до окупації Криму. 23 лютого 2014 року саме з бази 810-ї ОБрМП тікав до Росії Янукович. Бригада брала участь у блокуванні аеродрому Бельбек, балаклавського загону Морської охорони, Південної ВМБ в Новоозерному. Морпіхи обладнали бойові позиції на в'їздах до Криму біля Чонгару та Армянська – позаду постів, виставлених "Беркутом" та російськими казаками. Вони ж захоплювали аеродром Кіровське. Саме 810-й бригаді доручили блокувати українських морпіхів з 1-го окремого батальйону в Феодосії.

А пізніше бійці брали участь у війні на Донбасі на стороні окупантів. Тож їх долучили і до повномасштабного вторгнення до України 24 лютого 2022 року.

Детальніше про ганебну історію 810-ї ОБрМП можна почитати за посиланням.