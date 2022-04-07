Лідери за вбитими

Серед регіонів явним лідером залишається Дагестан (90 убитих). З відставанням на другому місці Бурятія (51).

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Відмінність у 30 разів між Дагестаном та Чечнею не пояснюється нічим, крім цензури.

Москва, де-факто, не воює (2 вбиті). У міру накопичення трупів стає наочніша карта розгрому частин росармії.

Аналіз визнаних окупантами втрат на війні в Україні / Інфографіка "Вантаж 200"

Кострома та Севастополь продовжують битву за звання міста-кладовища.

Коли з'являться оновлені дані

Якщо темп похорону збережеться, Міноборони Росії буде змушене оновити цифри втрат. Тому що кількість публічно похованих знову перевищить офіційну кількість убитих.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: