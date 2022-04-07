Акт геноциду

Ця страшна трагедія укріпила нас у розумінні, що воюємо проти фашизму і фашистів, мільйонів путінів – сергейцевих – соловйових, які воліють не лише ліквідувати Україну як державу, але й фізично винищити всіх українців, які вважають себе українцями, або (якщо це дітки) виростуть і зможуть вважати себе українцями.

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Поляризація світу триває

У світі ще далі посилюватиметься поляризація. Як би нам того не хотілося, та не "весь світ за нас".

Ті, хто підтримували (як, наприклад, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Велика Британія), ще міцніше нас підтримуватимуть, матимуть додаткові аргументи для надання необхідної зброї Україні.

Та ті, хто знаходяться під впливом Росії або мають ревнощі щодо країн Заходу, все рівно знаходять аргументи, щоб стояти в стороні.

Для нас прикро, що навіть Буча не похитнула переляк еліт Грузії і Молдови.

Світ має знати правду

Боротьба йтиме за тих, хто "хитається" і має невизначену позицію (зокрема, і в західних елітах).

Тому Україні недостатньо фото та відео фіксації. Потрібно запрошувати політиків і журналістів з цих країн (включно з елітою проросійської на цей момент Угорщини) для поїздок по місцях злочинів російських фашистів (це частково робиться).

Чого ще не робиться: потрібно запрошувати делегації фахівців (включно з медиками-паталогоанатомами) з різних країн, щоб вони фіксували ці злочини і розвінчували російську дезінформацію.

Якщо в Китаї російська пропаганда досі сильна, то слід запрошувати делегацію китайських паталогоанатомів зокрема.

Росія приречена

Щодо Росії – то вони безнадійні. Там продовжується і продовжуватиметься гебельсівська пропаганда.

Саме тому я порівнював Бучу саме з Катинню. Нагадую, що в Катині польських військовополонених розстрілювали радянські більшовики, а звинувачували вони в тому злочині кілька десятиліть німців. Аналогічно і з Бучею – розстрілювали українських мирних мешканців російських фашистів, а звинувачують в тому вони українців.

Наразі саме через Бучу відтерміновується ядерний удар Росії по Києву. Це не значить,що він унеможливлюється. Та фото російських військових злочинів на шпальтах багатьох газет світу поки що гальмують атомний сценарій Кремля.