Лидеры по мертвым оккупантам
Среди регионов явным лидером остаётся Дагестан (90 убитых). С отставанием на втором месте Бурятия (51).
Читайте также Резня в Буче: какие последствия для Украины и для мира
Отличие в 30 раз между Дагестаном и Чечнёй не объясняется ничем, кроме цензуры.
Москва, де-факто, не воюет (2 убитых). По мере накопления трупов становится более наглядной карта разгрома частей российской армии.
Анализ признанных оккупантами потерь на войне в Украине / Инфографика "Груз 200"
Кострома и Севастополь продолжают битву за звание город-кладбище.
"Потерь нет"?
Если темп похорон сохранится, Минобороны России будет вынуждено обновить цифры потерь.
Потому что количество публично похороненных снова превысит официальное число убитых.
Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: