Окрім цього, бійці знищили понад 100 одиниць техніки окупантів. Про це розповів заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар з позивним Калина.
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Захисники Маріуполя ліквідували понад 6 тисяч окупантів
Паламар розповів, що бійці полку "Азов" від початку повномасштабної війни знищили приблизно 6 тисяч російських загарбників, в тому числі одного генерала.
Це близько 78 танків. Це понад 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими (даними – 24 канал). Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися, – зауважив захисник.
Калина підкреслив, що Росія кинула на штурм Маріуполя свої елітні підрозділи, серед яких:
- 150-та дивізія,
- 68-й танковий полк,
- 83-я бригада ВДВ,
- 346-а бригада спецназ ГРУ,
- 22-а бригада спецназ ГРУ,
- 9-й полк морської піхоти так званої "ДНР",
- 810-а бригада чорноморського флоту,
- 155-а Тихоокеанська бригада,
- стратегічна та тактична авіація,
- найманці "Вагнера",
- бойовики з інших територій Росії та Кавказу.
Дивіться звернення Святослава Паламаря:
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Ворог мав перевагу в зброї та кількості військових
За словами Паламаря, ворог переважав українських захисників у кількості озброєння та піхоти.
"Це угрупування нараховувало близько 14 тисяч військовослужбовців. Це надзвичайно величезна кількість техніки. Це літаки, кораблі, корабельна артилерія, літако-вильоти як тактичної, так і стратегічної авіації. І велика кількість артилерії, засобів РСЗВ. А також величезна кількість ракет була випущена по нас за весь цей період", – додав заступник командира полку "Азов".
Він наголосив, що оборона заводу "Азовсталь", яку досі намагаються штурмувати російські війська, триває. Захисники продовжуватимуть чинити загарбникам опір, поки матимуть змогу.
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