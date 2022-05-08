Допоки росіяни намагаються зрівняти Маріуполь і завод "Азовсталь" з землею, наші бійці на межі людських сил тримають оборону. На жаль, багато з них віддали життя у війні за нашу незалежність, сотні – поранені. Однак вони продовжують виконувати свій обов'язок і боронять Батьківщину.

Важливо Врятувати військових з "Азовсталі": створили петицію до ООН для проведення процедури екстракції

Попри це, запаси в бійців закінчуються, тому вони звертаються до всього світу, аби евакуюватися з "Азовсталі". Зокрема, бійці вимагають провести невідкладну процедуру Extraction. Це означає евакуацію всіх цивільних, всіх поранених, тіл загиблих та всіх військовослужбовців України із заблокованого Маріуполя. Адже росіяни вдаються до найпідступніших атак. Час іде вже не на дні, а на лічені години.

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар з позивним "Калина" ексклюзивно розповів нам в рамках "Інтерв'ю24" про 74 дні героїчного захисту Маріуполя, стан поранених бійців на "Азовсталі", деталі евакуації цивільних та можливої евакуації поранених і медиків. А ще – про те, що захисників можливо евакуювати з маріупольського пекла. Адже вони своїм прикладом показали, що неможливого – немає.



Святослав Паламар "Калина" / Скриншот з відеоінтерв'ю

25 авіанальотів за ніч, постійні обстріли: про ситуацію на "Азовсталі" зараз

Яка зараз ситуація на Азовсталі?

Станом на зараз режиму припинення вогню немає. За ніч було щонайменше 25 авіанальотів, вильотів літаків, з них 3 стратегічних бомбардувальники, які працювали по нашій території. По наших позиціях, по бійцях стріляє ствольна артилерія, піхота, йде снайперський вогонь, мінометний вогонь.

Нічого не змінюється уже третій місяць. Війна триває, хлопці віддають своє життя за Україну і виконують свій обов'язок перед державою, перед українським народом.

"Радість крізь сльози": цивільних евакуювали ціною життя військових

Щодо евакуації цивільних, дійсно, вона відбулася. Сотні цивільних з території "Азовсталі" евакуйовано. Позавчора (6 травня) під час так званого режиму припинення вогню загинули 3 бійців, 6 отримали поранення.

Один військовий загинув від влучення з ПТРК в евакуаційний автомобіль, який їхав по цивільних, і мав відвезти їх у домовлене місце, ще шестеро тримали поранення.

Ще двоє військовослужбовців загинули внаслідок скидання бомб з БПЛА. Теж під час режиму припинення вогню.

Евакуація цивільних коштувала життя трьом нашим військовослужбовцям.

Цікаво З "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх жінок, дітей та літніх людей

Чи ми радіємо з того, що вдалось евакуювати цивільних? Це безперечно добре, але це радість крізь сльози. Жодна машина на територію заводу не заїхала, жодна міжнародна організація, чи то ООН, Червоний Хрест – на територію заводу не заїхала. Жоден політик, який вів переговори, на територію "Азовсталі" не приїхав та не переконався, чи залишились цивільні під завалами. Жодна евакуаційна машина на територію "Азовсталі" не приїхала. Жодна міжнародна місія не працювала під тими завалами, які є у Маріуполі.

Ми не знаємо, скільки десятків тисяч цивільних загинули в місті. І нам дуже шкода, що евакуація відбулася так пізно.

Я думаю, що це передусім заслуга наших військових: нам вдалося підняти цей шум, цей крик на весь світ. Заслуга журналістів, що вдалось привернути увагу до Маріуполя. І звісно, влади, яка змогла домовитись про евакуацію. Шкода, що пізно. І шкода, що ті, хто так голосно говорить: "Ура, ми вивезли усіх цивільних", не говорить чомусь про життя військовослужбовців, які загинули задля цієї евакуації цивільних.

І чи можемо ми сказати, що всіх цивільних вивезли? Я не знаю. Не впевнений... Тіла загиблих треба забрати з-під завалів.



Евакуація людей з-під завалів на "Азовсталі" / Скриншот з відео

Під час евакуації наші військові вивозять цивільних за територію заводу, так?

Так. Наша переговорна група разом із переговорною групою з тієї сторони зустрічаються та передають наших громадян. Вони безпосередньо сідають в автобуси і виїжджають з міста в зазначеному напрямку.

"Ми готові до провокацій і будемо боротись, доки є сили": про ймовірне загострення до 9 травня

Чи евакуація всіх цивільних з "Азовсталі" означає, що для бійців може початися пекло? Чи вже посилились обстріли?

Спроби штурму є, обстріли продовжуються, авіація є. Побачимо, що буде завтра (9 травня – 24 канал).

Наші захисники на "Азовсталі" – це поразка для Росії, адже ви мужньо обороняєтеся і не даєте їм захопити весь завод. Завтра, 9 травня, росіяни хочуть провести псевдопарад в Маріуполі і їм потрібна "гарна" картинка. Чи очікуєте, що може бути загострення до 9 травня?

Сильні загострення відбуваються з 24 лютого. Ми розуміємо нашу місію. Ми військові, наші пріоритети – це народ України, це захист Батьківщини.

Чи готові ми до провокацій? Звісно, так! І ми будемо боротись, доки маємо сили!

Бійці помирають, ситуація критична: на "Азовсталі" – 600 поранених

В якому стані поранені військові? Скільки їх загалом?

Близько 600 військовослужбовців потребують медичної кваліфікованої допомоги.

Ситуація важка, критична. Медикаментів недостатньо. Хірургічного інструменту немає. Скажу так – солдати помирають.



Поранені військові на території "Азовсталі" / Фото надані "Азовом"

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Командир "Редіс" займається переговорами щодо 2 евакуації – поранених і медиків

Зверніть увагу! 7 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить усе можливе та неможливе, щоб врятувати з "Азовсталі" усіх наших захисників. Зокрема, зараз готують другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Це надзвичайно складне завдання, але усі розуміють його важливість.

Наразі не знаємо, чи буде домовленість про евакуацію поранених військових – це другий етап. Побачимо.

Командир підрозділу (Денис Прокопенко з позивним "Редіс" – 24 канал) цим займається, наполягає на цьому. Тому що це дуже важливо, це життя наших захисників. Вони зробили надзвичайно великий внесок у те, що на фронті зараз така ситуація, яка є, що на фронті з’явилось нове озброєння. У тому, що Україна втрималась і продовжує боротьбу. У цьому заслуга наших хлопців.

Я насправді дуже сподіваюся, що другий етап, про який говорив президент, відбудеться якнайшвидше. Чи почалися вже переговори і на коли приблизно можуть планувати евакуацію?

Я скажу так – командир цим займається. І він займається не тільки переговорами, скажімо так, з нашою владою безпосередньо щодо евакуації поранених. Він займався і переговорами щодо евакуації цивільних. Він безпосередньо організовував весь цей процес на території заводу. Але окрім цього він ще командує обороною. Ми дуже вдячні йому за це, звісно.



Денис Прокопенко "Редіс" у Маріуполі / Скриншот з відео

"Неможливого немає": якою може бути евакуація всіх захисників з "Азовсталі"

Якою бачите можливість евакуації для всіх військових зараз? Я так розумію, що евакуація вас – це мав би бути третій етап.

Я насправді вважаю, що наші військові заслужили на евакуацію. Я вважаю, що країна, для якої військові гарнізони в Маріуполі зробили великий внесок, повинна зробити великий внесок для цих військових. Я думаю, що потрібно скликати ООН, брати генсека (Антоніу Гутерреша – 24 канал), гарантувати реальне припинення вогню. Реальне, а не на словах. Контролювати режим припинення вогню. Гарантувати вивезення наших поранених.

Я вважаю, що так звана процедура екстракшн має бути. Це безпрецедентна ситуація в світі, коли військові без належної підтримки уже третій місяць тримають таку оборону і зробили так багато. Вони заслуговують на те, щоб забрати тіла наших загиблих, вивезти поранених та зберегти життя нашим військовослужбовцям. Це можливо логістично, морем, через сухопутний коридор. На територію України чи на територію третьої країни з поверненням до України. Це можливо. Неможливого немає. Ми показали, що неможливого немає.

Знаєте, це коли нам кажуть: "Хлопці, протримайтеся до якогось там березня", ми тримаємося до якогось там березня. Потім нам кажуть: "Протримайтеся до початку квітня і потім щось буде, до вас прийдуть". Ніхто не приходить. Потім кажуть, що в кінці квітня. І теж нічого. Потім кажуть: "Ну до такого-то травня протримайтеся, і все буде класно, ми вам допоможемо".

Але в цей час ми сам на сам з літаками, ми сам на сам з танками, ми сам на сам з артилерією і зі всім. І весь цей час ця когорта людей робить просто неможливі речі.

Важливо Здається, я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, – захисник Маріуполя "Волина"

"Ставлюся до нього як до зрадника": про командира морпіхів Баранюка

І це не вкладається в час, коли командир окремої бригади зробив непродуманий крок, яким підставив усю оборону Маріуполя, усіх оборонців Маріуполя і який просто поклав життя своїх хлопців та залишив напризволяще поранених і вбитих. Через це, скажімо так, оборона міста зараз перебуває в такій ситуації.

Зверніть увагу! Російські пропагандисти "РИА Новости" опублікували відео з командиром 36-ї бригади українських морських піхотинців Володимир Баранюк та начальником штабу Дмитром Кормянковим. У квітні вони потрапили в полон при виході із заводу "Азовмаш" у Маріуполі.



За попередніми даними, Баранюк вирішив втекти з оточеного Маріуполя, взявши з собою бійців, танки та боєприпаси. Тоді багато людей потрапили в полон або загинули.

Я якраз хотіла уточнити у вас за ситуацію з двома керівниками морпіхів – Володимиром Баранюком і Дмитром Кормянковим. Наскільки я знаю, частина морпіхів під час спецоперації на чолі з Сергієм Волиною приєдналася до вас, інша пробувала іти на прорив і потрапила в полон або загинула.

Сьогодні Баранюк і Кормянков дали коментар російським пропагандистським ЗМІ. І там слова не в нашу сторону. Як думаєте, вони зараз говорять під тиском росіян?

Ну звісно, під тиском говорять.

Що я можу про це коментувати? Залишити своїх поранених, частину своїх військових та кудись іти – це верх цинізму. Залишити тіла своїх вбитих побратимів – це неправильно. Залишити всіх інших напризволяще – це теж неправильно. Я скажу так: оборона Маріуполя була би міцнішою, зараз ми б мали інші рубежі, якщо би дехто не вирішив вчинити так, як він вирішив.

Знаєте, ми не цінуємо свої життя вище, ніж інтереси країни, тому що для нас інтереси країни вище, ніж наші життя. Якось так сталося. І ми не цінуємо свої життя вище, ніж життя поранених, наших вбитих побратимів. Це солдати, які дуже багато зробили для нашої країни. Я думаю, що історія розставить крапки над "і". Особисто я ставлюся до цієї людини як до зрадника.

Дякую вам за розмову і виділений час. Я справді не можу знайти слів, які можна сказати, щоб подякувати. Усі слова здаються пустими у порівнянні з тим, що ви кожного дня для нас робите. Але ми віримо, що ви всі виберетеся, і я дуже сподіваюся, що наступна наша розмова відбудеться наживо на мирній території України.

Дякую за підтримку.



Азов – Сталь! / Ілюстрація з соцмереж