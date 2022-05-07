На сайті Change.org створили петицію із закликом врятувати усі, хто перебуває на території "Азовсталі". Вона адресована ООН та її очільнику Антоніу Гутеррешу.

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За 22 години, які ця петиція на сайті, її підписало вже понад 166 тисяч осіб. Необхідно зібрати 200 тисяч голосів.

Цивільне населення, а також військовослужбовці, які захищають Маріуполь, виживають у нелюдських умовах: низка світових лідерів вже визнала дії країни агресора геноцидом українського народу. Збройні сили Російської Федерації продовжують порушувати правила ведення війни. Противник вдається до нетрадиційної зброї, регулярно та цілеспрямовано атакує місця перебування мирного населення, поранених військовослужбовців, тіл загиблих військовослужбовців,

– йдеться в тексті петиції.

Там також нагадують, що через тотальну шкоду, яку російські окупанти завдали місту, Маріуполя майже немає. Адже росіяни створили там гуманітарну катастрофу. У місті немає продуктів харчування, медикаментів, засобів гігієни та засобів індивідуального захисту.

Відтак активісти вимагають провести невідкладну процедуру Extraction. Це означає евакуацію всіх цивільних, всіх поранених, тіл загиблих та всіх військовослужбовців України із заблокованого Маріуполя. Вона передбачає:

забезпечити термінове припинення вогню з гарантіями з обох сторін у Маріуполі;

організувати негайний контроль за дотриманням режиму припинення вогню третьою стороною;

організувати морську евакуацію цивільного населення та українських військовослужбовців на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника. Морська евакуація може супроводжуватися наземним гуманітарним коридором для цивільного населення та українських військових на територію, контрольовану українським урядом, або до третьої держави-посередника.

"Час на "Азовсталі" йде на лічені години, окупанти частково прорвались на територію заводу, не припиняють обстрілювати укриття і штурмувати позиції українських воїнів. Кожна хвилина зволікання може вартувати величезних втрат з боку всіх, хто знайшов укриття на території заводу", – зазначили автори петиції.

Евакуація цивільних з "Азовсталі": головне

Територія заводу "Азовсталь" стала прихистком для цивільного населення Маріуполя після атаки на місто російських окупантів. Там знайшли прихисток мешканці навколишніх будинків, серед яких жінки, діти та люди похилого віку. Та вони ховаються від постійних обстрілів у підвалах цехів.

На територію заводу були змушені відступити й захисник міста – бійці полку "Азов" та морські піхотинці.

Понад два місяці триває оточення "Азовсталі". За цей час люди перебувають в постійному укритті. Дехто з них за весь цей час не бачив сонячного світла.

Через оточення є проблема з харчами та медикаментами. Від постійних обстрілів гинуть люди. Дехто отримує поранення, а надати їм усю необхідну допомогу немає змоги.

Лише на початку травня відбулася перга евакуація цивільних із території заводу "Азовсталь". Сталося це після втручання ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста. За дві такі евакуації вдалося врятувати близько 500 цивільних осіб.

Хоча не всі автобуси з колони з Маріуполя, які везли мирних мешканців, благополучно дісталися до Запоріжжя. З 14 автобусів доїхало лише три. Решта затримали у "фільтраційних таборах", створених окупантами.

Під час третьої спроби евакуації мирного населення окупанти обстріляли автомобіль, який приїхав за цивільними. Один український військовий загинув, ще шестеро отримали поранення.