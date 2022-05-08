Пока россияне пытаются уравнять Мариуполь и завод "Азовсталь" с землей, наши бойцы на грани человеческих сил удерживают оборону. К сожалению, многие из них отдали жизнь в войне за нашу независимость, сотни ранены. Однако они продолжают исполнять свой долг и защищают Родину.

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Несмотря на это, запасы у бойцов заканчиваются, поэтому они обращаются ко всему миру, чтобы эвакуироваться из "Азовстали". В частности, бойцы потребовали провести неотложную процедуру Extraction. Это означает эвакуацию всех гражданских, всех раненых, тел погибших и всех военнослужащих из заблокированного Мариуполя. Ведь россияне предпринимают самые коварные атаки. Время идет уже не на дне, а на считанные часы.

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина" эксклюзивно рассказал нам в рамках " Интервью24 " о 74 днях героической защиты Мариуполя, состоянии раненых бойцов на "Азовстале", детали эвакуации гражданских и возможной эвакуации раненых и. А еще – о том, что защитников можно эвакуировать из мариупольского ада. Они ведь своим примером показали, что невозможного – нет.



Святослав Паламарь "Калина" / Скриншот по видеоинтервью

25 авианалетов за ночь, постоянные обстрелы: о ситуации на "Азовстали" сейчас

Какая сейчас ситуация на Азовстали?

По состоянию на сегодняшний день режима прекращения огня нет. За ночь было по меньшей мере 25 авианалетов, вылетов самолетов, из них 3 стратегических бомбардировщика, работавших по нашей территории. По нашим позициям, по бойцам стреляет ствольная артиллерия, пехота, идет снайперский огонь, минометный огонь.

Ничего не меняется уже третий месяц. Война продолжается, ребята отдают жизнь за Украину и выполняют свой долг перед государством, перед украинским народом.

"Радость сквозь слезы": гражданских эвакуировали ценой жизни военных

Относительно эвакуации гражданских действительно она состоялась. Сотни гражданских с территории "Азовстали" эвакуированы. Позавчера (6 мая) во время так называемого режима прекращения огня погибли 3 бойца, 6 получили ранения.

Один военный погиб от попадания из ПТРК в эвакуационный автомобиль, который ехал по гражданским и должен был отвезти их в условленное место, еще шестеро держали ранения.

Еще двое военнослужащих погибли в результате сброса бомб с БПЛА. Также во время режима прекращения огня.

Эвакуация гражданских стоила жизни трем нашим военнослужащим.

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Радуемся ли мы с тем, что удалось эвакуировать гражданских? Это определенно хорошо, но это радость сквозь слезы. Ни одна машина на территорию завода не заехала, ни одна международная организация, или ООН, Красный Крест – на территорию завода не заехала. Ни один политик, ведущий переговоры, на территорию "Азовстали" не приехал и не убедился, остались ли гражданские под завалами. Ни одна эвакуационная машина на территорию "Азовстали" не приехала. Ни одна международная миссия не работала под теми завалами, которые есть в Мариуполе.

Мы не знаем, сколько десятков тысяч гражданских погибли в городе. И нам очень жаль, что эвакуация произошла так поздно.

Я думаю, что это, прежде всего, заслуга наших военных: нам удалось поднять этот шум, этот крик на весь мир. Заслуга журналистов, что удалось обратить внимание на Мариуполь. И, конечно, власти, которые смогли договориться об эвакуации. Жаль, что поздно. И жаль, что те, кто так громко говорит: "Ура, мы вывезли всех гражданских", не говорит почему-то о жизни военнослужащих, погибших из-за этой эвакуации гражданских.

И можем ли мы сказать, что всех гражданских увезли? Я не знаю. Не уверен... Тела погибших нужно унести из-под завалов.



Эвакуация людей из-под завалов на "Азовстали" / Скриншот с видео

Во время эвакуации наши военные вывозят гражданских на территорию завода, да?

Да. Наша переговорная группа с переговорной группой с той стороны встречаются и передают наших граждан. Они непосредственно садятся в автобусы и уезжают из города в указанном направлении.

"Мы готовы к провокациям и будем бороться, пока есть силы": о вероятном обострении до 9 мая

Значит ли эвакуация всех гражданских из "Азовстали", что для бойцов может начаться ад? Уже усилились ли обстрелы?

Попытки штурма есть, обстрелы продолжаются, авиация есть. Увидим, что будет завтра (9 мая – 24 канала).

Наши защитники на "Азовстали" – это поражение для России, ведь вы мужественно обороняетесь и не даете им захватить весь завод. Завтра, 9 мая, россияне хотят провести псевдопарад в Мариуполе и им нужна "красивая" картинка. Ожидаете, что возможно обострение до 9 мая?

Сильные обострения проходят с 24 февраля. Мы понимаем нашу миссию. Мы военные, наши приоритеты – это народ Украины, защита Родины.

Готовы ли мы к провокациям? Конечно, да! И мы будем бороться, пока есть силы!

Бойцы умирают, ситуация критическая: на "Азовстали" – 600 раненых

В каком состоянии ранены военные? Сколько их всего?

Около 600 военнослужащих нуждаются в медицинской квалифицированной помощи.

Ситуация трудная, критическая. Медикаментов недостаточно. Хирургического инструмента нет. Скажу так – солдаты умирают.



Раненые военные на территории "Азовстали" / Фото предоставлены "Азовом"

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Командир "Редис" занимается переговорами по 2 эвакуации - раненым и медикам

Обратите внимание! 7 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все возможное и невозможное, чтобы спасти из "Азовстали" всех наших защитников. В частности, сейчас готовят второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Это очень сложная задача, но все понимают ее важность.

Пока не знаем, будет ли договоренность об эвакуации раненых военных – это второй этап. Увидим.

Командир подразделения (Денис Прокопенко с позывным "Редис" – 24 канал) этим занимается, настаивает на этом. Потому что это очень важно, это жизнь наших защитников. Они внесли очень большой вклад в то, что на фронте сейчас такая ситуация, которая есть, что на фронте появилось новое вооружение. В том, что Украина удержалась и продолжает борьбу. В этом заслуга наших ребят.

Я действительно очень надеюсь, что второй этап, о котором говорил президент, состоится как можно быстрее. Начались ли уже переговоры и когда примерно могут планировать эвакуацию?

Я скажу так – командир этим занимается. И он занимается не только переговорами, скажем так, с нашей властью непосредственно об эвакуации раненых. Он занимался и переговорами по эвакуации гражданских. Он напрямую организовывал весь этот процесс на территории завода. Но кроме того, он еще командует обороной. Мы очень благодарны ему за это, конечно.



Денис Прокопенко "Редис" в Мариуполе / Скриншот с видео

"Невозможного нет": какой может быть эвакуация всех защитников из "Азовстали"

Какой видите эвакуацию для всех военных сейчас? Я так понимаю, что эвакуация вас – это должен быть третий этап.

Я действительно считаю, что наши военные заслужили эвакуацию. Я считаю, что страна, для которой военные гарнизоны в Мариуполе внесли большой вклад, должна внести большой вклад для этих военных. Я думаю, что нужно созвать ООН, брать генсека (Антониу Гутерреша – 24 канал), гарантировать реальное прекращение огня. Реальное, а не на словах. Контролировать режим прекращения огня. Гарантировать вывоз наших раненых.

Я считаю, что так называемая процедура экстракшна должна быть. Это беспрецедентная ситуация в мире, когда военные без должной поддержки уже третий месяц держат такую оборону и сделали так много. Они заслуживают того, чтобы унести тела наших погибших, вывезти раненых и сохранить жизнь нашим военнослужащим. Это возможно логистически, по морю, через сухопутный коридор. На территорию Украины или на территорию третьей страны с возвращением в Украину. Это возможно. Невозможного нет. Мы показали, что невозможно нет.

Знаете, это когда нам говорят: "Ребята, продержитесь до какого там марта", мы держимся до какого там марта. Потом нам говорят: "Продержитесь до начала апреля и потом что-нибудь будет, к вам придут". Никто не приходит. Потом говорят, что в конце апреля. И тоже ничего. Потом говорят: "Ну до такого-то мая продержитесь, и все будет классно, мы вам поможем".

Но в это время мы один на один с самолетами, мы один на один с танками, мы один на один с артиллерией и со всем. И все это время эта когорта людей делает просто невозможные вещи.

Важно Кажется, я оказался в каком-то адском реалити-шоу – защитник Мариуполя "Волина"

"Отношусь к нему как к предателю": о командире морпехов Баранюке

И это не укладывается во время, когда командир отдельной бригады сделал непродуманный шаг, которым подставил всю оборону Мариуполя, всех защитников Мариуполя и просто положил жизнь своих ребят и оставил на произвол судьбы раненых и убитых. Поэтому, скажем так, оборона города сейчас находится в такой ситуации.

Обратите внимание! Российские пропагандисты "РИА Новости" опубликовали видео с командиром 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк и начальником штаба Дмитрием Кормянковым. В апреле они попали в плен на выходе с завода "Азовмаш" в Мариуполе.



По предварительным данным, Баранюк решил скрыться из окруженного Мариуполя, взяв с собой бойцов, танки и боеприпасы. Тогда многие попали в плен или погибли.

Я как раз хотела уточнить у вас за ситуацию с двумя руководителями морпехов – Владимиром Баранюком и Дмитрием Кормянковым. Насколько я знаю, часть морпехов во время спецоперации во главе с Сергеем Волыной присоединилась к вам, другая пыталась идти на прорыв и попала в плен или погибла.

Сегодня Баранюк и Кормянков дали комментарий российским пропагандистским СМИ. И там слова не в нашу сторону. Как вы думаете, они сейчас говорят под давлением россиян?

Ну, конечно, под давлением говорят.

Что я могу об этом комментировать? Оставить своих раненых, часть своих военных и куда-то уходить – это верх цинизма. Оставить тела своих убитых собратьев – это неправильно. Оставить всех остальных на произвол судьбы – это тоже неправильно. Я скажу так: оборона Мариуполя была бы крепче, сейчас мы бы имели другие рубежи, если бы некоторые не решили поступить так, как они решили.

Знаете, мы не ценим свою жизнь выше, чем интересы страны, потому что для нас интересы страны выше, чем наши жизни. Однажды так случилось. И мы не ценим свою жизнь выше, чем жизнь раненых, наших убитых собратьев. Это солдаты, которые очень многое сделали для нашей страны. Я думаю, что история расставит точки над "i". Лично я отношусь к этому человеку как предателю.

Благодарю вас за разговор и выделенное время. Я действительно не могу найти слов, которые можно сказать, чтобы поблагодарить. Все слова кажутся пустыми по сравнению с тем, что вы каждый день для нас делаете. Но мы верим, что вы все выберетесь, и я очень надеюсь, что следующий наш разговор состоится вживую на мирной территории Украины.

Спасибо за поддержку.



Азов – Сталь! / Иллюстрация по соцсетям