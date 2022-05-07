"Волина" поделился своими мыслями

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, вместе с другими украинскими бойцами продолжает держать оборону в бункерах "Азовстали", заявил, что защитники оказались в адском реалити-шоу, за которым наблюдает весь мир. По его словам, бойцы до сих пор надеются на спасение и эвакуацию.

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Он говорит, что такое впечатление, что оказался в каком-нибудь адском реалити-шоу, где военные борются за жизнь, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет.

Волынский подчеркнул, что такие сценарии используют в фильмах и сериалах, но "разница только в том, что это не фильм, а мы – не вымышленные персонажи! Это реальная жизнь!" .

На что я надеюсь? Удивительно!!! На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится… Высшие силы, мы ждем результата ваших действий... Время истекает, а время – это наши жизни!

– заметил защитник.

Он добавил, что бойцы остаются верными Украине и приложили все усилия для спасения мирного населения. Теперь они просят всех приложить максимум усилий для эвакуации военных.



Защитник Мариуполя "Волина" поделился своими мыслями / Фото из фейсбука Сергея Волынского

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