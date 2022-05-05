Перед тем звучали заявления, будто бы оккупантов выбили. Однако это не так, заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, позывной – "Калина".

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Еще раз: никто никого не выбил, они (россияне – 24 канал) на заводе. Идут тяжелые бои,

– повторил Калина.

Что этому предшествовало

Советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что российские войска 4 мая вошли на территорию "Азовстали", но были выбиты нашими защитниками. Однако он сразу добавил, что эту информацию власти еще уточняют.