По словам Геращенко, российские оккупанты смогли проникнуть на территорию "Азовстали" благодаря помощи какого-то электрика.

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Советник главы МВД о штурме "Азовстали"

Предатель показал врагу подземные туннели, через которые можно попасть на территорию завода. Антон Геращенко добавил, что 3 мая российские захватчики начали штурмовать эти ходы, активно используя информацию, полученную от своего "помощника".

Который (предатель – 24 канал) обязательно получит свою пулю или кирпич по голове,

– подчеркнул Геращенко.

Геращенко также заявил, что именно поэтому в оккупированный Мариуполь и прибыл российский пропагандист Владимир Соловьев. Согласно информации советника главы МВД, Соловьеву пообещали, что он сможет снять на камеру "победу" российских захватчиков над защитниками Украины. Причем это должно было произойти еще вчера, 3 мая.

Реализовать свой замысел враг не смог. Украинские военные продолжают сопротивляться оккупантам. Геращенко подчеркнул, что этот пример героизма и мужества навсегда станет частью учебников.

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