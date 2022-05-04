Местных жителей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь.

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Об опасности по состоянию на 22:16 предупреждают жителей:

Закарпатья;

Буковины;

Львовской области;

Тернопольской области;

Ивано-Франковской области;

Хмельницкой область;

Ровненской области;

Волынской области;

Киевской области;

Винницкой области;

Николаевской области;

Одесской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Черниговской области;

Луганской области.

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