Местных жителей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь.

Заметьте Массовый обстрел украинских городов, актуальная ситуация на "Азовстали": основное за 70 день войны

Об опасности по состоянию на 22:16 предупреждают жителей:

  • Закарпатья;
  • Буковины;
  • Львовской области;
  • Тернопольской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Хмельницкой область;
  • Ровненской области;
  • Волынской области;
  • Киевской области;
  • Винницкой области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области;
  • Черниговской области;
  • Луганской области.

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