Местных жителей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь.
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Об опасности по состоянию на 22:16 предупреждают жителей:
- Закарпатья;
- Буковины;
- Львовской области;
- Тернопольской области;
- Ивано-Франковской области;
- Хмельницкой область;
- Ровненской области;
- Волынской области;
- Киевской области;
- Винницкой области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Черниговской области;
- Луганской области.
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