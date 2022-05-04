Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он также обозначил основные направления движения оккупантов.

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Ситуация на фронте по сравнению с последними днями существенных изменений не претерпела. Россияне все еще пытаются прорваться на трех направлениях: Изюмское, Запорожское и Херсонское,

– сообщает Алексей Арестович.

По словам советника ОП, на линии столкновений идут тактические действия, враг не продвигается, даже несмотря на преимущество в имеющихся у них средствах. Но преимущество оккупантов в авиации и артиллерии не позволяет им выполнить стоящие перед ними военные и политические задачи.

Что это за задача – врагу нужно выйти на административные границы Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Интенсивность боевых действий

"На фронте есть свои паузы, например, на Изюмском направлении она длилась 4 суток. Это не значит прекращение боевых действий, просто снизилась интенсивность. Это связано с тем, что мы поразили там три командных пункта, а это всегда сбивает с толку." Также, оккупанты проводили определенную ротацию, и "выдохлись" уже – они несут огромные потери," – убеждает Арестович.

По словам советника Офиса президента, такая же ситуация наблюдается и на Запорожском и Херсонском направлениях, ведь мы очень удачно "выносим тылы". Следовательно, мы постоянно "выносим" второй эшелон силами артиллерии, десанта и партизан, так им очень трудно накапливать силы.

Ситуация вокруг провокаций на 9 мая

Стоит добавить, что Генеральный штаб ВС Украины сообщает, что враг сосредоточил на территории Белгородской области (Россия) 40 боевых вертолетов. Это может означать ужесточение атак на Харьков и область.

Также в Министерстве обороны Украины предупреждают о возможных провокациях со стороны России именно 9 мая. Добавим, что весь мир отмечает 8 мая день победы над нацизмом, а Россия – "победабесие".

До сих пор неизвестна ситуация вокруг "парада" в разрушенном Мариуполе. Украинские власти неоднократно предупреждали Россию, что не стоит идти на подобные шаги, ведь это означает выход Украины из переговорного поля и переведет решение войны только на поле боя.

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