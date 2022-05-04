Про це у ефірі 24 каналу розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Він також окреслив основні напрямки руху окупантів.

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Ситуація на фронті у порівнянні з останніми днями суттєвих змін не зазнала. Росіяни все ще намагаються прорватись на трьох напрямках: Ізюмський, Запорізький та Хесонський,

– повідомляє Олексій Арестович.

За словами радника ОП, на лінії зіткнень йдуть тактичні дії, ворог не просувається, навіть попри перевагу у засобах, які вони мають. Та перевага окупантів у авіації та артилерії не дає їм змоги виконати військові та політичні завдання, які перед ними стоять.

Що це за завдання – ворогу потрібно вийти на адміністративні межі Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Інтенсивність бойових дій

"На фронті є свої паузи, наприклад, на Ізюмському напрямку вона тривала 4 доби. Це не означає припинення бойових дій, просто знизилась інтенсивність. Це пов'язано із тим, що ми вразили там три командні пункти, а це завжди збиває з пантелику. Також, окупанти проводили певну ротацію, та й "видихлись" вже – вони несуть величезні втрати," – переконує Арестович.

За словами радника Офісу президента, така ж ситуація спостерігається і на Запорізькому й на Херсонському напрямках, адже ми дуже вдало "виносимо тили". А відтак, ми постійно "виносимо" другий ешелон силами артилерії, десанту та партизанів, то їм дуже важко накопичувати сили.

Ситуація довкола провокацій на 9 травня

Варто додати, що Генеральний штаб ЗС України повідомляє, що ворог засередив на території Бєлгородської області (Росія), 40 бойових вертольотів. Це може означати посилення атак на Харків та область.

Також у Міністерстві оборони України попереджають про можливі провокації з боку Росії саме 9 травня. Додамо, що увесь світ відзначає 8 травня день перемоги над нацизмом, а Росія – "побєдобєсіє".

Досі невідома ситуація довкола "параду" у вщент зруйнованому Маріуполі. Українська влада неодноразово попереджала Росію, що не варто йти на подібні кроки, адже це означатиме вихід України із переговорного поля і переведе вирішення війни лише на поле бою.

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