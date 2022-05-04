Про це у ефірі 24 каналу заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він також додав, що сили ЗСУ та ворога, на жаль, нерівні, саме тому українське військо несе втрати попри професіоналізм.

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На усіх точках зіткнення, українська армія грамотно та професійно влучає у позиції ворога, говорить Арестович.

Ми знищуємо командні пункти, точки із паливом та зброєю – це не дає їм рухатись далі та вимагає перегрупування. Наша авіація та артилерія впевнено "виносить" їх позиції, таким чином вони не можуть перейти у впевнений наступ,

– додає радник Єрмака.

Наступ окупантів

Арестович пояснює, що Росія справді завела на Ізюмський напрямок 22 батальйоно-тактичні групи, але там склад заповнений на 40-60% і настрої всередині аж ніяк не геройські.

"Наша ж сьогоднішня проблема – на одну нашу гармату випадає п'ять російських. Це тому окупантам вдається потрохи нас витискати. Але що це за "відтискання", росіяни за 29 діб активного наступу на Донбасі просунулись на 25 кілометрів із 250 запланованих. Ціною величезних втрат живої сили та техніки," – додає Олексій Арестович.

Втрати на війні

Що ми можемо зараз почути: росіяни просуваються, ми несемо втрати. Наші втрати звісно в рази менші за російські, але вони все одно великі. З іншого боку бачимо, що ворог не здатен виконати навіть тактичні цілі,

– розповідає радник голови ОП.

Оперативні та політичні цілі ми зараз взагалі не обговорюємо, бо їх виконання і близько не стоїть – це абсолютна примара, каже Арестович. За словами радника ОП, зараз росіяни використовують останні резерви і не в силах поповнити їх так, щоб третій чи четвертий ешелон був хоч якось наповнений.

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