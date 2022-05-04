Місцевих жителів закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це правило рятує життя.
Зауважте Масовий обстріл українських міст, актуальна ситуація на "Азовсталі": основне за 70 день війни
Про небезпеку станом на 22:16 попереджають жителів:
- Закарпаття;
- Буковини;
- Львівської області;
- Тернопільської області;
- Івано-Франківської області;
- Хмельницької області;
- Рівненської області;
- Волинської області;
- Київської області;
- Вінницької області;
- Миколаївської області;
- Одеської області;
- Кіровоградської області;
- Черкаської області;
- Чернігівської області;
- Луганської області.