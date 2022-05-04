Місцевих жителів закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це правило рятує життя.

Зауважте Масовий обстріл українських міст, актуальна ситуація на "Азовсталі": основне за 70 день війни

Про небезпеку станом на 22:16 попереджають жителів:

  • Закарпаття;
  • Буковини;
  • Львівської області;
  • Тернопільської області;
  • Івано-Франківської області;
  • Хмельницької області;
  • Рівненської області;
  • Волинської області;
  • Київської області;
  • Вінницької області;
  • Миколаївської області;
  • Одеської області;
  • Кіровоградської області;
  • Черкаської області;
  • Чернігівської області;
  • Луганської області.