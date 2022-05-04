Місцевих жителів закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це правило рятує життя.

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Про небезпеку станом на 22:16 попереджають жителів: