Про це радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, українські військові вже використовують Switchblade (БПЛА) та артилерію, які нам передали західні країни.

"Але суттєві зміни на фронті можуть бути реалізовані тільки шляхом накопичення. Наприклад, гаубиці не просто мають бути на фронті, їх треба зосередити 60 штук в одному місці. Тоді можна буде змінити ситуацію на нашу користь", – каже він.

Але, як наголосив Арестович, треба розуміти, що до України вже їдуть російські гаубиці, і вони не гірші ніж американські.

Воювати реально складно і важко. Тому навіть з американською зброєю, західними поставками у пристойній кількості – це все одно дуже важка і кривава справа,

– заявив він.

Радник глави ОП запевнив, що в далекій перспективі точно ясно, що західне озброєння переможе російське. "Але якою ціною та на яких ділянках – ми подивимося. Нас чекають кілька місяців важкої боротьби на полі бою", – додав він.

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Палата представників США 28 квітня проголосувала за ленд-ліз для України. В Офісі Президента запевняють, що це свідчить про те, що Штати впевнені у перемозі України над Росією.

Ленд-ліз для України: що відомо

За ленд-ліз проголосували 417 депутатів Палати представників Конгресу, проти – 10. Тепер закон про ленд-ліз ще має підписати президент Джозеф Байден.

Яким буде постачання зброї на практиці? Україна дає список необхідного, Вашингтон погоджує позиції, які може надати. Далі американські літаки доставляють все у сусідні з нами держави.

Раніше така допомога США (ленд-ліз) відіграла ключову роль у перемозі над гітлерівською Німеччиною.

Окрім того, посол Андрій Мельник закликав Бундестаг ухвалити закон про ленд-ліз, адже Україні потрібно більше зброї від Німеччини. Зокрема, українська армія потребує 88 танків "Леопард", 100 БМП "Мардер", самохідних гаубиць тощо.

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