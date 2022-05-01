Тієї зброї, яку планує надати Німеччина, для перемоги, на жаль, не достатньо. Про це Мельник заявив у інтерв'ю.

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