Російська пропаганда намагається переконати, що українці тепер у "рабстві".

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У Росії наголошують, що за ленд-ліз будуть ще платити багато майбутніх поколінь українців. У ЦПД пояснили, що ситуація виглядає по-іншому. Річ у тому, що борги можуть виникнути, якщо після закінчення війни з Росією Україна висловить бажання зберегти військове обладнання, яке країна отримає у рамках цієї програми. До того ж обладнання, яке знищать або пошкодять під час бойових дій просто спишуть.

Також російська пропаганда поширює інформацію про те, що у США знали про початок війни та готувалися до цього. Адже законопроєкт про ленд-ліз зареєстрували ще у січні.

Американські сенатори справді представили проєкт цього закону щодо постачання зброї для України у рамках ленд-лізу ще на початку січня. Проте збір підписів, який почали ще 19 січня 2022 року, завершився лише 24 березня 2022 року. І лише після цього законопроєкт передали до Комітету Сенату з міжнародних відносин для розгляду. Для розуміння представлення цього проєкту у Сенаті не гарантує його ухвалення.

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