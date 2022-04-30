Российская пропаганда пытается убедить, что украинцы теперь в рабстве.

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В России отмечают, что за ленд-лиз будут еще платить многие будущие поколения украинцев. В ЦПД объяснили, что ситуация выглядит по-другому. Дело в том, что долги могут возникнуть, если после окончания войны с Россией Украина выразит желание сохранить военное оборудование, которое страна получит в рамках этой программы. К тому же оборудование, которое уничтожат или повредят во время боевых действий, просто спишут.

Также российская пропаганда распространяет информацию о том, что в США знали о начале войны и готовились к этому. Ведь законопроект о ленд-лизе зарегистрировали еще в январе.

Американские сенаторы действительно представили проект этого закона по поставке оружия для Украины в рамках ленд-лиза еще в начале января. Однако сбор подписей, начатый еще 19 января 2022 года, завершился только 24 марта 2022 года. И только после этого законопроект передали в Комитет Сената по международным отношениям для рассмотрения. Для понимания представление этого проекта в Сенате не гарантирует его принятия.

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