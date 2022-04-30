Про це у своєму телеграмі написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він підтвердив, що бронетранспортери M113 вже скоро будуть на території України.

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Військові техніку від США відразу використовуватимуть у боях з росіянами. Єрмак також подякував американським союзникам за отриману техніку.

Очільник Офісу Президента також оприлюднив відео із бронетранспортерами M113. Раніше кадри показали і в твітері Пентагону.

США передають Україні M113

На опублікованих кадрах видно, як важку військову техніку завантажують для передачі українським воїнам.

Нагадаємо, що президент США Джозеф Байден підписав пакет про надання Україні військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. Мовиться зокрема про нові гаубиці та тактичні дрони.

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