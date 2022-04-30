Про це у своєму телеграмі написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він підтвердив, що бронетранспортери M113 вже скоро будуть на території України.
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Військові техніку від США відразу використовуватимуть у боях з росіянами. Єрмак також подякував американським союзникам за отриману техніку.
Очільник Офісу Президента також оприлюднив відео із бронетранспортерами M113. Раніше кадри показали і в твітері Пентагону.
США передають Україні M113
На опублікованих кадрах видно, як важку військову техніку завантажують для передачі українським воїнам.
Нагадаємо, що президент США Джозеф Байден підписав пакет про надання Україні військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. Мовиться зокрема про нові гаубиці та тактичні дрони.
У Пентагоні показали відео з БТР M113: дивіться відео
Ленд-ліз для України: що варто знати
- 28 квітня у США підтримали ленд-ліз для України. Востаннє така програма використовувалась ще під час Другої світової війни.
- Ленд-ліз пришвидшив передачу Україні важливого військового обладнання та інших важливих поставок. Це стало можливим завдяки скороченню бюрократичної складової.
- Де-факто, ця процедура дозволяє дарувати озброєння з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі здійснять виплату США пізніше.