За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, росіяни намагаються блокувати та знищити наших захисників. Однак усі їхні спроби безуспішні.
Зауважте На "Азовсталі" йдуть важкі бої – зв'язок із українськими бійцями зник
Окупанти поновили наступ
У Генштабі заявили, що російські окупанти у Маріуполі застосували авіацію для того, аби поновити наступ на територію заводу "Азовсталь". Загарбники хочуть взяти завод під свій контроль, однак безуспішно.
Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі" у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має,
– йдеться в повідомленні Генштабу.
Штурм "Азовсталі": головне
- Завод "Азовсталь" – фортеця, яка не підконтрольна окупантам. На території заводу перебувають українські захисники та мирні мешканці Маріуполя, які ховаються від ворожих атак.
- Лише 30 квітня у результаті перемовин вдалося досягнути режиму припинення вогню. Увечері того ж для з території "Азовсталі" виїхали 20 людей. Ще через 2 дні вдалося евакуювати понад 100 цивільних.
- За словами міністерки реінтеграції Ірини Верещук, на "Азовсталі" залишаються ще кілька сотень мирних жителів, які перебувають під завалами. Зокрема жінки та діти. Крім них на території заводу є і поранені – як цивільні, так і військові.
- Однак 3 травня ще вночі окупанти припинили дотримання режиму припинення вогню. Зі всієї зброї вони атакують територію заводу.
- 4 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що росіяни нібито прорвалися на територію "Азовсталі". Однак радник голови Офісу Президента Олексій Арестович наголосив, що інформацію ще потрібно перевірити.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що на території заводу тривають важкі бої, а зв'язку з захисниками нема.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що оборонці Маріуполя здійснюють справжній подвиг – вони стримують війська ворога від наступу на інші території країни,
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