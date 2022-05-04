За даними джерел 24 каналу, важкі бої з ворогом тривають увесь день. Із захисниками Маріуполя зв'язку немає. Лише один військовий у своєму телеграмі написав коротке повідомлення про те, що він живий.

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На "Азовсталі" є цивільні, зокрема діти

Мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону підтвердив інформацію про важкі бої на "Азовсталі". Росіяни обстрілюють завод зі всієї наявної зброї.

Однак Бойченко зазначив, що на території заводу досі перебувають мирні мешканці міста, серед яких і діти.

Сьогодні йдуть важкі бої на території нашої фортеці – "Азовсталі". Наші хоробрі хлопці боронять цю фортецю, але дуже важко, тому що працюють по ній із важкої артилерії, танків, авіації, кораблі підійшли і також гасять по ній. Також треба розуміти, що там сьогодні знаходиться місцеве населення, мирні мешканці. Їх там сьогодні сотні, які ще два місяці тому прийшли туди і чекають на порятунок,

– наголосив Бойченко.