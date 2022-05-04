Про це в ефірі 24 каналу сказав радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми Окупанти прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі, – ЗМІ

"По-перше, дуже багато вкидів. По-друге, дуже багато емоцій. Тобто незрозуміло, хто що сказав, а потім підхопили й понесли. Дочекаймося офіційних повідомлень, бо вони багато разів перевірені. Міноборони дуже детально все перевіряє, щоб не вводити людей в оману", – сказав Арестович.

Йде бій

За словами Арестовича, наразі точно відомо, що штурм "Азовсталі" не припиняється. Росіяни хочуть добити захисників Маріуполя.

Ми розуміємо, з ким маємо справу. У них людського небагато. На рівні рішень, які вони ухвалюють, взагалі немає нічого людського. Це абсолютний цинізм,

– сказав Арестович.

Радник зазначив, що результати бою за "Азовсталь" почуємо від військового відомства й було б наразі дуже необережно випередити військових.

Зверніть увагу – інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: дивіться відео

Хочуть встигнути до 9 травня

Українська розвідка повідомила, що в Маріуполь привезли новопризначеного куратора окупованих територій від Кремля Сергія Кирієнка. Ймовірно, він готуватиме у місті парад до 9 травня. Паралельно з цим триває штурм "Азовсталі".

За словами Арестовича, окупанти хочуть звинуватити у знищенні Маріуполя самих ж українців, а себе назвати "визволителями".

"Може бути все. Навіть парад з полоненими, хоча їх попереджали про наслідки. Ми знаємо, як на це реагувати. Відповідь буде й вона їм не сподобається", – заявив Арестович.