Об этом в эфире 24 канала сказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

К теме Оккупанты прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе, – СМИ

"Во-первых, очень много вбросов. Во-вторых, очень много эмоций. То есть непонятно, кто что сказал, а потом подхватили и понесли. Дождемся официальных сообщений, потому что они много раз проверены. Минобороны очень подробно все проверяет, чтобы не вводить людей в заблуждение", – сказал Арестович.

Идет бой

По словам Арестовича, точно известно, что штурм "Азовстали" не прекращается. Россияне хотят добить защитников Мариуполя.

Мы понимаем, с кем имеем дело. У них человеческого немного. На уровне принятых ими решений вообще нет ничего человеческого. Это абсолютный цинизм,

– сказал Арестович.

Советник отметил, что результаты боя за "Азовсталь" услышим от военного ведомства, и было бы очень неосторожно опередить военных.

Обратите внимание – интервью с Алексеем Арестовичем: смотрите видео

Хотят успеть до 9 мая

Украинская разведка сообщила, что в Мариуполь привезли нового куратора оккупированных территорий от Кремля Сергея Кириенко. По всей вероятности, он будет готовить в городе парад до 9 мая. Параллельно с этим идет штурм "Азовстали".

По словам Арестовича, оккупанты хотят обвинить в уничтожении Мариуполя самих же украинцев, а себя назвать "освободителями".

"Может быть все. Даже парад с пленными, хотя их предупреждали о последствиях. Мы знаем, как на это реагировать. Ответ будет, и он им не понравится", – заявил Арестович.

Оборона Мариуполя: последние новости