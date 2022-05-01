Это фото сухарика с вареньем, которое распространили в сети было нашей куличом, рассказал командир 12 бригады Нацгвардии Денис Шлега, находящийся в Мариуполе.

Важно Только последний гражданский покинул "Азовсталь" – оккупанты снова начали обстрел

Защитники едят ежедневно

Едим раз в день, пищу обеспечивает личный состав. Однако воины мужественно держатся. Шлега утверждает, что его состояние здоровья удовлетворительное.

Признается, что для защитников Мариуполя сейчас страшнее всего, чтобы враг не захватил еще больше украинских земель.

Самое страшное – не увидеть свою семью,

– добавил командир.

Он отметил, что с каждым днем враг все больше давит.

Ситуация в Мариуполе – сверхсложная

Мариуполь находится в блокаде более 2 месяцев. В городе – гуманитарная катастрофа. Люди там живут без света, отопления, лекарств, пищи и воды, а оккупанты издеваются над ними.

В хранилищах "Азовстали" в Мариуполе находились около 1 500 человек. Украинские защитники контролируют территорию завода, его называют крепостью Мариуполя.

Россияне не соглашались на эвакуацию гражданских, 2 месяца они не пропускали ни одного автобуса в город. Уехать люди могли разве что на собственном транспорте.

Однако 1 мая началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Президент Владимир Зеленский около 17:40 сообщил, что оттуда уже вывезли около сотни человек. Это женщины, дети и люди постарше. Первая группа уже едет в Запорожье.

Шлега же отметил, что в бункерах "Азовстали" еще осталось несколько сотен гражданских. Кроме того, там до сих пор находятся почти 500 раненых защитников Мариуполя и очень много павших. Раненых нет возможности лечить, поэтому их тоже необходимо как можно скорее увезти.

К слову, как только завод покинул последний гражданский, который должен был эвакуироваться сегодня, захватчики снова открыли огонь.

Оккупанты ежедневно обстреливают территорию "Азовстали". Пасха не стала исключением. Несмотря на обстрелы, бойцы попробовали приготовить праздничные "Азовстальские блины" и поделились ими с гражданскими.

Зеленый подтвердил эвакуацию 100 гражданских из Азовстали: