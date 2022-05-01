В последние дни, когда проводилась операция по выводу мирных людей с завода, был объявлен режим прекращения огня. Но теперь россияне снова обстреливают завод. Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал полковник Денис Шлега, сообщает 24 канал.

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Россияне не обстреливали "Азовсталь" 2 дня, но все изменилось, когда последний гражданский покинул территорию завода.

2 дня прошли спокойно, но только последнее гражданское лицо покинуло завод, начались снова обстрелы завода по всем видам оружия,

– рассказал Денис Шлега.

Он добавил, что россияне начали обстреливать "Азовсталь" менее чем через час после того, как люди вышли с завода.

Что известно об эвакуации гражданских из "Азовстали"

Над вывозом людей из "Азовстали" работали очень долго. И, наконец, это случилось. Впервые из блокады Мариуполя Украине удалось одним махом вывезти с территории завода более 100 человек. И это только первая группа эвакуированных, которая 2 мая прибудет в Запорожье.

Спецоперация "Эвакуация Азовсталь" длится уже третий день. Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук извинилась, что власти не говорили об эвакуации раньше. Но, по ее словам, это было необходимо, чтобы все прошло безопасно. Уже 2 мая украинцам обещают рассказать о том, как спасали жителей Мариуполя.

Но уже известно, что к эвакуации привлечен Красный крест, представители которого тоже находятся на территории временно оккупированного города. Колонна для эвакуации стартовала 29 апреля и преодолела около 230 километров. Утром 30 апреля она уже была на территории "Азовстали".

Верещук рассказала, что эвакуацию удалось осуществить благодаря содействию: президента Владимира Зеленского, генсека ООН Антониу Гутерриша, Красного Креста и украинской разведки.

Что следует знать о ситуации на заводе "Азовсталь"

В убежищах "Азовстали" в Мариуполе более 50 дней находятся почти 1 500 человек. В заблокированном россиянами городе гуманитарная катастрофа и ситуация на заводе – не исключение. Люди там живут без света, отопления, лекарства, пищи и воды.

Завод "Азовсталь" называют крепостью Мариуполя. Украинские защитники из полка "Азов" до сих пор контролируют территорию завода. Многие перешли туда в хранилища, ведь только там можно защититься от оккупантов. На остальных территориях города россияне прибегают к массовым убийствам гражданских и депортации людей на временно оккупированные территории или в отдаленные регионы России.

Россия беспрестанно бомбила "Азовсталь", несмотря на то, что там находились и мирные люди, большинство из которых – женщины, дети и пожилые люди. Оккупанты говорили, что прекратят бомбить завод только в том случае, если украинские бойцы сдадутся в плен.

Несколько дней назад россияне сбросили бомбу в хранилище, которое называли военным госпиталем. Там находились раненые. При этом рухнула часть укрытия, где были гражданские.

Азовцы начали вытаскивать людей из-под завалов. Только благодаря работе ОП, украинским дипломатам и международным организациям удалось договориться о настоящем режиме тишины на несколько дней и начать спецоперацию по эвакуации гражданских.

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