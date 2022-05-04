Нині, 4 травня, окупанти прорвалися на завод, який штурмували декілька днів поспіль. Про це видання "Українська правда" повідомляє з посиланням на власні джерела.

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Наразі на "Азовсталі" точаться важкі бої. Тим часом у підземеллях заводу перебувають цивільні, які ще не встигли евакуюватися.

У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями немає,

– повідомляють джерела УП.

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