Друзі та родичі військових вийшли з плакатами в Запоріжжі, де зустрічами евакуйованих мирних мешканців Маріуполя, зокрема тих, кого вдалося вивезти з "Азовсталі". Про це повідомляє 24 канал.

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Звернення дружини азовця

На плакатах родичі та друзі захисників написали "Військові теж люди" та "Врятуйте військових з "Азовсталі". Дружина азовця Ксенія звернулася до міжнародних організацій з проханням евакуювати захисників Маріуполя.

Дружина військового наголосила, що наші захисники зараз так само потребують нашої допомоги, як і ми їхньої. Наші воїни уже 69-ий день боронять нашу країну, то ж, як зазначає Ксенія, тепер ми повинні допомогти їм.

Вони (захисники Маріуполя, – 24 канал) уже 69 днів стоять на захисті нашої країни. Так само ми повинні допомогти їм, щоб визволити їх звідти, для того, щоб вони могли бути героями не посмертно. Вони вже для нас герої і будуть для нас ними завжди,

– наголосила дружина військового.

Ксенія також розповіла, що хоче побачити свого чоловіка живим та обійняти його, так само як цього хоче і їхня донька. Цього хочуть матері, дружини та діти усіх військових, які зараз перебувають на "Азовсталі".



Друзі та родичі військових просять врятувати захисників Маріуполя / Фото 24 каналу

Тому дружина військового звернулася до світу із закликом врятувати наших воїнів.

Вони не повинні гнити там заживо, вони не повинні бути там заморені голодом,

– наголосила Ксенія.

Дружина військового поділилася, що з чоловіком зв'язку немає. Тільки 26 квітня його побратими написали Ксенії, що її чоловік живий.