Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про атаку на Київщину

Росія у ніч з 12 на 13 березня в черговий раз випустила по Україні дрони. Зокрема дрони атакували Київщину. Об 23:45 в ОВА повідомили про роботу ППО в області.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– йдеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Також в ОВА закликали подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – зазначили в ОВА.

Вже близько 00:10 вибухи пролунали також у Києві. Про роботу сил ППО повідомив мер міста Віталій Кличко.

У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях!

– написав він.

Нагадаємо, що близько 19:22 повідомляли про вибух у Сумах. Однак наразі відсутні офіційні коментарі щодо наслідків.