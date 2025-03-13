Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно об атаке на Киевскую область

Россия в ночь с 12 на 13 марта в очередной раз выпустила по Украине дроны. В частности дроны атаковали Киевскую область. В 23:45 в ОВА сообщили о работе ПВО в области.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Также в ОВА призвали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до сигнала отбоя воздушной тревоги.

"Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – отметили в ОВА.

Уже около 00:10 взрывы прогремели также в Киеве. О работе сил ПВО сообщил мэр города Виталий Кличко.

В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях!

– написал он.

Напомним, что около 19:22 сообщали о взрыве в Сумах. Однако пока отсутствуют официальные комментарии о последствиях.