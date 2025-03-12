Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Какова причина воздушной тревоги
Около 19:20 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики.
Угроза применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога,
– говорится в сообщении.
Также для Полтавской и Харьковской области добавилась угроза применения врагом ударных БпЛА.
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Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Добавим, что в 19:22 в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Однако пока отсутствует какая-либо официальная информация о его причинах и последствиях.