Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими ворог вдарив по полігону
Яка причина повітряної тривоги
Близько 19:20 в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах повідомили про загрозу балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу,
– йдеться у повідомленні.
Також для Полтавської та Харківської області додалася загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Додамо, що об 19:22 в Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух. Однак наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо його причини та наслідків.