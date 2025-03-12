Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Тривогу Повітряні сили ЗСУ оголосили о 19:18.

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Що відомо про російську атаку

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу,

– написали в Повітряних силах.

Згодом, о 19:41, у декількох областях пролунав відбій, однак через загрозу ударних безпілотників тривога в Сумській області триває.

Нагадаємо, напередодні, 11 березня, під час атаки "Шахедами" російські військові влучили в склад Delivery в Сумах. Обійшлося без постраждалих, однак пошкоджено вантаж. Логістична компанія пообіцяла клієнтам компенсувати збитки. А в ніч на 6 березня камікадзе знищили в місті термінал "Нової пошти".

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.