Росіяни влучили в Delivery

Це вже третє влучання за останній час, пише 24 Канал з посиланням на акаунт компанії.

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На щастя, постраждалих немає, але ворог продовжує цілеспрямовано бити по логістиці,

– йдеться у дописі.

Зокрема відомо про втрату та пошкодження вантажу, переважно для клієнтів з Глухова та Шостки. Але у Delivery пообіцяли повністю компенсувати збитки клієнтам.

Крім того, у дописі на Facebook українцям нагадали про важливість страхування вантажу на його реальну вартість. Річ у тім, що це гарантія отримання компенсації у разі пошкодження.

Зауважте! Команда компанії вже працює над відновленням приміщення та всіх процесів, щоб забезпечити безперебійну роботу.