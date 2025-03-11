Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух в Сумах

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

О пів на 12 годину ночі в Сумах було гучно. Відомо, що в місті було чути вибух.

Зазначимо, що в регіоні на той момент була оголошена повітряна тривога у звʼязку із загрозою атаки "Шахедів".

Так, в Повітряних силах близько 23 години попередили жителів Сум про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Невдовзі виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар прокоментував вибухи в Сумах.