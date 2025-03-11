Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди прямують ворожі дрони
Харків – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Дніпро - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Донецька, Харківська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Додаткові пуски БпЛА з аеродрому "Халіно", пишуть в моніторингових пабліках.
Моніторингові канали повідомляють, що відмічено пуски БпЛА типу Shahed з Міллєрово.