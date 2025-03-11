Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил, полковник Юрій Ігнат у коментарі Новини.LIVE у вівторок, 11 березня, передає 24 Канал.

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Яка ситуація в Україні з ракетами до ППО

Український президент Володимир Зеленський, як наголосив полковник, регулярно порушує питання стосовно протиповітряної оборони та дефіциту ракет до відповідних систем, оскільки є проблема нестачі, особливо на тлі постійних атак з боку Росії.

У нас завжди є певний дефіцит. Сьогодні ми маємо величезний парк зенітних ракетних засобів. Дуже багато американських, звичайно. Розумієте, про що я. І таким чином питання ракет буде стояти завжди, тому що кожного дня відбуваються обстріли,

– сказав Ігнат.

За його словами, вночі 11 березня вдалося збити балістичну ракету "Іскандер-М", але "треба мати, чим збивати". "Так само багато збивають БпЛА, щодня близько сотні шахедів. Звичайно, їх намагаються подавити РЕБ, максимальну велику кількість. Я вже про ті дрони-імітатори не говорю. Вони самі падають", – додав він.

За його словами, Сили оборони, якщо мають інформацію про те, що ворог запустив дрони-імітатори, намагаються застосовувати проти таких цілей менш вартісні засоби. Він зазначив, що витрати ракет завжди є, і хоч союзники продовжують постачання, але потрібно більше через постійні атаки.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня ворог запустив 126 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів. За даними Повітряних сил, вдалося збити балістичну ракету "Іскандер-М" і 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Херсонській областях.