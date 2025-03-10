Журналісти BBC проаналізували, наскільки небезпечна зупинка військової допомоги та як Україна зможе відбивати нові ракетні атаки Росії, передає 24 Канал.

Важливо Є найгірший сценарій: чи відіб'ють європейці ракетну атаку на Україну у випадку перемир'я

З чого складається протиповітряна оборона України

За 3 роки повномасштабної війни Україна отримала від партнерів чимало систем, які допомагають відбивати російські атаки. Загалом, сили ППО для захисту неба використовують ЗРК радянського виробництва, до прикладу, С-300, модифіковані комплекси FrankenSAM, а також західні системи озброєння (NASAMS, IRIS-T, Hawk, Skyguard, Crotale). До відбиття атак також залучають переносні зенітні ракетні комплекси, великокаліберні кулемети, зенітні артилерійські установки, наприклад Gepard.

Крім того, захищають українське небо від ракет й винищувачі, зокрема західні літаки F-16 та Mirage, а також бойові вертольоти. Найскладніше збивати балістичні ракети. З цим завданням можуть впоратися американські Patriot та франко-італійські SAMP/T.

Журналісти BBC додають, що кожна з систем має своє завдання та функціонал. Якщо FrankenSAM використовуються ближче до поля бою, то західні системи типу NASAMS, Patriot і SAMP/T захищають стратегічні об'єкти.

У будь-якому випадку приблизно з кінця 2022 – початку 2023 року Україна майже повністю перейшла на залежність від західних систем ППО, зокрема у питанні комплектуючих, РЛС і зенітних ракет. Що стосується саме США, то тут критична залежність Києва склалась насамперед щодо постачання ракет для систем Patriot і частково – для NASAMS,

– наголосили у ЗМІ.

Джерела видання наголошують, що зараз основна проблема з ракетами до ППО. Нині тривають пошуки, чим можна замінити американські поставки.

Наразі невідомо, скільки саме ракет до ППО має Україна в запасі. У листопаді 2024 року західні ЗМІ повідомляли про намір США терміново надіслати Києву 500 ракет-перехоплювачів до систем NASAMS та Patriot. Ще 90 ракет для Patriot американська влада, ймовірно, передала наприкінці січня поточного року.

Крім того, ракети до ППО передавали Україні і європейські країни, але за погодженням Вашингтона. У Німеччині офіційно повідомляли, що від початку повномасштабної війни передали Києву 328 ракет до Patriot.

У ЗМІ додали, що для збиття цілі ЗРК зазвичай випускає по дві ракети на одну ціль, тому розхід дуже значний.

Вочевидь, запаси західних ракет у ЗСУ станом на зараз все ще є, але вони не значні,

– наголосили журналісти.

У ЗМІ також процитували речника командування Повітряних сил Юрія Ігната. Він пояснив, що на території України не зберігають великий арсенал озброєння, адже це дуже небезпечно. Ігнат повідомив, що такі арсенали можуть стати ціллю ворога. Водночас він додав, що українське командування постійно перебуває у постійному контакті із західними партнерами, надсилає звіти про розхід ракет ППО, а ті періодично поповнювали цей боєзапас.

Як Україна може захистити небо

Колишній заступник начальника генштабу ЗСУ з питань ППО, генерал запасу Ігор Романенко переконаний, що без допомоги США здатність українських військових збивати аеродинамічні цілі (не балістичні) не сильно "просяде". Інша справа – ПРО, яке спиралося саме на американську допомогу.

По аеродинамічних цілях – буде зниження потенціалу, але не суттєво. А от протиракетна оборона (ПРО), тобто збиття балістики, це буде критично. Залежність по комплектуючим і по ракетах для цих комплексів – суттєва, а тому саме критичною може бути стан української ПРО,

– заявив Романенко.

Україна також отримувала ЗРК SAMP/T, однак офіційної інформації про роботу системи не повідомляли.

У ЗМІ додають, що після зупинки військової допомоги США Україні варто використовувати дефіцитні ракети для комплексів Patriot і SAMP/T для збиття найважчих цілей, які не можуть перехопити інші ЗРК. Журналісти BBC наголошують, що мовиться саме про балістичні ракети "Іскандер", північнокорейські Kn-23, гіперзвукові "Кинджали" та "Циркони", надзвукові крилаті Х-22.

Романенко додає, що Україна також може створювати власні системи ППО. Раніше про роботу над комплексом, який стане аналогом Patriot, повідомляли і Володимир Зеленський, і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також журналісти повідомили, що Україна вже багато років працює над розробкою ЗРК "Кільчень" та "Корал". За інформацією джерел ВВС серед української влади, роботи над цими системами ППО активно тривають, але до їх завершення ще далеко.