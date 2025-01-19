Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву головнокомандувача Олександра Сирського в інтерв'ю ТСН, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Важливо Виграти війну в обороні неможливо, – Сирський про те, що робити Україні

Сирський розповів про розробку ППО

На озброєнні України нині є системи ППО західного виробництва. Однак наша держава працює і над розробкою власних систем.

Ми ще в радянські часи фактично виробляли всі системи управління для зенітних комплексів. У нас є потужності та можливості створити та ведуться роботи зі створення власного комплексу ППО,

– повідомив Сирський.

На питання журналіста, чи могла б майбутня українська система ППО стати аналогом американського Patriot, головком ЗСУ відповів, що має бути не гірша.

"Я сподіваюсь, що за своїми характеристиками вона буде не гірша, ніж Patriot", – додав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше у ЗМІ з'явилася також інформація, що Україна розробляє ракету "Трембіта", яка може досягти Москви. Так, початкова версія "Трембіти" має радіус дії 145 кілометрів, оснащена 40-фунтовою (14 кілограмів) боєголовкою та коштує близько 10 000 доларів.

У планах також є і розробка вдосконаленої версії ракети з дальністю ураження до 644 кілометрів. Якщо така ракета буде створена, то вона зможе досягати цілей на території Москви.