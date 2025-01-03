Ця ракета в перспективі спроможна дістати і до Москви, так Україна не матиме обмежень бити по ворожій столиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також САУ "Богдана" виявилась точнішою навіть за PzH 2000: які результати її роботи на фронті

Що відомо про ракету "Трембіта"

Напередодні інавгурації Дональда Трампа, адміністрація президента США Джо Байдена активізує постачання зброї Україні, побоюючись скорочення військової допомоги новим президентом. У відповідь Україна нарощує зусилля для створення власного озброєння, здатного забезпечити оборону країни без залежності від зовнішніх партнерів.

Одним із результатів цієї стратегії є крилата ракета "Трембіта", розроблена українською компанією PARS. Це проста та економічна зброя, яка поєднує імпульсний реактивний двигун із конструкцією з GPS-наведенням.

Початкова версія "Трембіти" має радіус дії 90 миль (145 кілометрів), оснащена 40-фунтовою (14 кілограм) боєголовкою і коштує близько 10 000 доларів – значно дешевше порівняно з американськими ATACMS, які вартують понад мільйон доларів за одиницю.

У планах компанії – розробка вдосконаленої версії ракети з дальністю ураження до 400 миль (644 кілометри), яка зможе досягати цілей на території Росії, включно з Москвою. Така версія, хоч і коштуватиме більше, залишатиметься найдоступнішим рішенням для масованих ударів на великі відстані.

Українська армія потребує дешевих і численних боєприпасів, щоб відповісти на масштабні атаки Росії по інфраструктурі та цивільних об’єктах. "Трембіта" дозволить Україні продовжувати кампанії глибокого ураження навіть за умови скорочення зовнішньої допомоги. Україна хоче зберегти стратегічну ініціативу завдяки власному озброєнню.