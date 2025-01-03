Эта ракета в перспективе способна достать и до Москвы, так Украина не будет иметь ограничений бить по вражеской столице. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно о ракете "Трембита"

Накануне инаугурации Дональда Трампа, администрация президента США Джо Байдена активизирует поставки оружия Украине, опасаясь сокращения военной помощи новым президентом. В ответ Украина наращивает усилия для создания собственного вооружения, способного обеспечить оборону страны без зависимости от внешних партнеров.

Одним из результатов этой стратегии является крылатая ракета "Трембита", разработанная украинской компанией PARS. Это простое и экономичное оружие, которое сочетает импульсный реактивный двигатель с конструкцией с GPS-наведением.

Начальная версия "Трембиты" имеет радиус действия 90 миль (145 километров), оснащена 40-фунтовой (14 килограмм) боеголовкой и стоит около 10 000 долларов – значительно дешевле по сравнению с американскими ATACMS, которые стоят более миллиона долларов за единицу.

В планах компании – разработка усовершенствованной версии ракеты с дальностью поражения до 400 миль (644 километра), которая сможет достигать целей на территории России, включая Москву. Такая версия, хоть и будет стоить больше, будет оставаться самым доступным решением для массированных ударов на большие расстояния.

Украинская армия нуждается в дешевых и многочисленных боеприпасов, чтобы ответить на масштабные атаки России по инфраструктуре и гражданских объектах. "Трембита" позволит Украине продолжать кампании глубокого поражения даже при условии сокращения внешней помощи. Украина хочет сохранить стратегическую инициативу благодаря собственному вооружению.