"Богдана" существенно точнее советской САУ "Пион". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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На что способна украинская САУ "Богдана"

Как сообщает АрмияInform, эти данные предоставили бойцы 48-й артиллерийской бригады, которая использует "Богдану", созданную на "Краматорском заводе тяжелого станкостроения" (NAUDI). В репортаже отмечается, что установка со второй попытки гарантированно поражает цель. Ранее о таких результатах работы этой отечественной боевой машины нигде не говорилось.

Во время боев в Донецкой области "Богдана" эффективно уничтожала бронетехнику, склады боеприпасов, укрепления врага и даже командные пункты на расстоянии около 30 км.

Справка: 2С22 "Богдана" – колесная 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка. Ее разработка стартовала еще в 2018 году. Это первая отечественная САУ, которая была изготовлена в соответствии со стандартным НАТО. Она способна поражать цели на расстоянии от 780 метров до 42 километров обычным снарядом и до 60 километров – активно-реактивным. Запас хода машины достигает 800 км по шоссе и 300 км по пересеченной местности, максимальная скорость – 80 км/ч, боевая масса – 28 тонн.

"Богдана" отличается высокой живучестью. Одна установка выдержала попадание пяти дронов-камикадзе. Она технически способна выдержать и подрыв на противотанковой мине. Также приводится пример, что одна из них выдержала обстрел кассетными снарядами 203 миллиметров от "Пионов". Несмотря на повреждения, установка сохраняет боеспособность, а экипаж остается невредимым.

Для защиты на позициях применяются средства РЭБ, маскировки, антидронные сети и огневое прикрытие. Алгоритм действий во время боя включает быстрое развертывание, наведение на цель, корректировки огня, стрельбу и оперативную смену позиции.

Отмечается, что уже есть одна "Богдана", которая имеет настрел в 3 тысячи выстрелов, другие САУ в бригаде уже выполнили более 2 тысяч выстрелов.

Наиболее распространенными неисправностями "Богданы" является заклинивание пушки, замена операционных колец на пушке и "подвисание" электроники. Ремонтные работы выполняют представители завода-производителя, ее только нужно доставить в безопасное место.