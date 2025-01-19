Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главнокомандующего Александра Сирского в интервью ТСН, которое транслировали в эфире телемарафона.

Важно Выиграть войну в обороне невозможно, – Сирский о том, что делать Украине

Сырский рассказал о разработке ПВО

На вооружении Украины сейчас есть системы ПВО западного производства. Однако наше государство работает и над разработкой собственных систем.

Мы еще в советские времена фактически производили все системы управления для зенитных комплексов. У нас есть мощности и возможности создать и ведутся работы по созданию собственного комплекса ПВО,

– сообщил Сырский.

На вопрос журналиста, могла бы будущая украинская система ПВО стать аналогом американского Patriot, главком ВСУ ответил, что должна быть не хуже.

"Я надеюсь, что по своим характеристикам она будет не хуже, чем Patriot", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Ранее в СМИ появилась также информация, что Украина разрабатывает ракету "Трембита", которая может достичь Москвы. Так, начальная версия "Трембиты" имеет радиус действия 145 километров, оснащена 40-фунтовой (14 килограммов) боеголовкой и стоит около 10 000 долларов.

В планах также есть и разработка усовершенствованной версии ракеты с дальностью поражения до 644 километров. Если такая ракета будет создана, то она сможет достигать целей на территории Москвы.