Александр Сырский отметил, что невозможно выиграть войну, находясь в обороне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

Смотрите также Уменьшилось количество артбоеприпасов, – Сырский о последствиях ударов по России

Украина имеет преимущество

По словам Сырского, наше государство имеет преимущество – она первой создала Силы беспилотных систем.

У нас идет масштабирование и наращивание беспилотной составляющей,

– сказал главком.

Кроме этого, он добавил, что мы активно развиваем роботизированные платформы. Кроме этого, по словам Сырского, Украина имеет мощности и возможности, поэтому ведут работы по созданию своего собственного комплекса противовоздушной обороны.

Кроме этого, Александр Сырский сообщил, что во время предыдущей массированной атаки по территории России ВСУ реализовали все, что задумали.

В России было особенно громко в последние дни. 14, 15 и 16 января оккупанты жаловались на массированные атаки БпЛА. Взрывы раздавались в разных областях, а в результате точной работы украинских защитников были поражены НПЗ, нефтебазы и заводы.