Александр Сырский очертил последствия ударов Украины по России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Россияне используют меньше боеприпасов

Сырский отметил, что мы поражаем военные объекты. В частности, фабрики и заводы. которые изготавливают боеприпасы, части ракет или продукции двойного назначения. Также целями становятся объекты нефтеперерабатывающей промышленности противника.

Он также очертил последствия таких ударов. Он привел пример с уменьшением обстрелов.

Несколько месяцев нормы расхода боеприпасов российской армии уменьшилась фактически вдвое. Ранее эта цифра достигала до 40 тысяч в сутки, то сейчас значительно меньше,

– объяснил главком.

Украинские военные продолжают наносить удары по военным объектам на территории России, чтобы уменьшить способности ВПК врага. ранее писали, что украинские военные атаковали нефтебазу в Тульской области России, где хранились нефтепродукты, обеспечивающие российскую армию.

А также ударные БпЛА попали в радиолокационные станции и комплексы ПВО на временно оккупированных территориях Херсонщины и Донецкой области.