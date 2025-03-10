Журналисты BBC проанализировали, насколько опасна остановка военной помощи и как Украина сможет отражать новые ракетные атаки России, передает 24 Канал.

Важно Есть худший сценарий: отразят ли европейцы ракетную атаку на Украину в случае перемирия

Из чего состоит противовоздушная оборона Украины

За 3 года полномасштабной войны Украина получила от партнеров немало систем, которые помогают отражать российские атаки. В общем, силы ПВО для защиты неба используют ЗРК советского производства, к примеру, С-300, модифицированные комплексы FrankenSAM, а также западные системы вооружения (NASAMS, IRIS-T, Hawk, Skyguard, Crotale). К отражению атак также привлекают переносные зенитные ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, зенитные артиллерийские установки, например Gepard.

Кроме того, защищают украинское небо от ракет и истребители, в частности западные самолеты F-16 и Mirage, а также боевые вертолеты. Сложнее всего сбивать баллистические ракеты. С этой задачей могут справиться американские Patriot и франко-итальянские SAMP/T.

Журналисты BBC добавляют, что каждая из систем имеет свою задачу и функционал. Если FrankenSAM используются ближе к полю боя, то западные системы типа NASAMS, Patriot и SAMP/T защищают стратегические объекты.

В любом случае примерно с конца 2022 – начала 2023 года Украина почти полностью перешла на зависимость от западных систем ПВО, в частности в вопросе комплектующих, РЛС и зенитных ракет. Что касается именно США, то критическая зависимость Киева сложилась прежде всего по поставкам ракет для систем Patriot и частично – для NASAMS,

– отметили в СМИ.

Источники издания отмечают, что сейчас основная проблема с ракетами к ПВО. Сейчас продолжаются поиски, чем можно заменить американские поставки.

Пока неизвестно, сколько именно ракет к ПВО имеет Украина в запасе. В ноябре 2024 года западные СМИ сообщали о намерении США срочно прислать Киеву 500 ракет-перехватчиков к системам NASAMS и Patriot. Еще 90 ракет для Patriot американские власти, вероятно, передали в конце января текущего года.

Кроме того, ракеты к ПВО передавали Украине и европейские страны, но по согласованию Вашингтона. В Германии официально сообщали, что с начала полномасштабной войны передали Киеву 328 ракет к Patriot.

В СМИ добавили, что для сбивания цели ЗРК обычно выпускает по две ракеты на одну цель, поэтому расход очень значительный.

Очевидно, запасы западных ракет в ВСУ по состоянию на сейчас все еще есть, но они не значительны,

– отметили журналисты.

В СМИ также процитировали представителя командования Воздушных сил Юрия Игната. Он пояснил, что на территории Украины не хранят большой арсенал вооружения, ведь это очень опасно. Игнат сообщил, что такие арсеналы могут стать целью врага. В то же время он добавил, что украинское командование постоянно находится в постоянном контакте с западными партнерами, присылает отчеты о расходе ракет ПВО, а те периодически пополняли этот боезапас.

Как Украина может защитить небо

Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ по вопросам ПВО, генерал запаса Игорь Романенко убежден, что без помощи США способность украинских военных сбивать аэродинамические цели (не баллистические) не сильно "просядет". Другое дело – ПРО, которое опиралось именно на американскую помощь.

По аэродинамическим целям – будет снижение потенциала, но не существенно. А вот противоракетная оборона (ПРО), то есть сбивание баллистики, это будет критично. Зависимость по комплектующим и по ракетам для этих комплексов – существенная, а потому именно критической может быть состояние украинской ПРО,

– заявил Романенко.

Украина также получала ЗРК SAMP/T, однако официальной информации о работе системы не сообщали.

В СМИ добавляют, что после остановки военной помощи США Украине стоит использовать дефицитные ракеты для комплексов Patriot и SAMP/T для сбивания тяжелых целей, которые не могут перехватить другие ЗРК. Журналисты BBC отмечают, что речь идет именно о баллистических ракетах "Искандер", северокорейские Kn-23, гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы", сверхзвуковые крылатые Х-22.

Романенко добавляет, что Украина также может создавать собственные системы ПВО. Ранее о работе над комплексом, который станет аналогом Patriot, сообщали и Владимир Зеленский, и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также журналисты сообщили, что Украина уже много лет работает над разработкой ЗРК "Кильчень" и "Коралл". По информации источников ВВС среди украинской власти, работы над этими системами ПВО активно продолжаются, но до их завершения еще далеко.