Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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Скільки ворожих цілей збили сили ППО

Цієї ночі росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога. Також ворог запустив 126 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08:00 підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер-М та 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях,

– повідомили в Повітряних силах.

Ще 35 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені – без негативних наслідків.

У Повітряних силах повідомили, що внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, внаслідок удару російських дронів в Одесі сталося загоряння резервуарів з пальним, приватного житлового будинку та складу з дитячими іграшками. За даними ДСНС, до ліквідації наслідків атаки залучили понад 100 людей.